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Переводы между картами физлиц могут стать причиной дополнительной проверки банка - finance.ua

Переводы между картами физлиц могут стать причиной дополнительной проверки банка - finance.ua

Банки в Украине автоматически отслеживают операции между картами физических лиц. Поэтому даже обычный возврат долга или оплата за проданные вещи может привлечь внимание системы финансового мониторинга, если операция отличается от привычного поведения клиента.

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