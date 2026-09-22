Steak Lovers
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Steak Lovers

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Яблочное печенье за 10 минут. Ваш чайник будет закипать дольше, чем оно готовится

Яблочное печенье за 10 минут. Ваш чайник будет закипать дольше, чем оно готовится

Это яблочное печенье — идеальное решение, когда хочется порадовать близких домашней выпечкой без долгих хлопот.

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