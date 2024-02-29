На Украине завели дело против сотрудников военкомата из-за гибели мужчины

Прокуратура завела дело против сотрудников территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата) после того, как на территории учреждения вначале потерял сознание, а потом и погиб военнообязанный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии