Демократы чаще республиканцев становились президентами США с 1924 года

За последние сто лет в США прошло 25 президентских выборов. Рассказываем, сколько республиканцев и демократов были американскими президентами с 1924 года и из каких штатов они родом<b>Каждые четыре года американцы избирают своего президента.
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