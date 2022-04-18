Глава ЦБ РФ Набиуллина: структурная трансформация экономики России начнется к III кварталу 2022 года

Российская экономика войдет в период структурной трансформации, вызванной западными санкциями против страны, уже во втором — начале третьего квартала 2022 года, рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
Российская экономика войдет в период структурной трансформации, вызванной западными санкциями против страны, уже во втором — начале третьего квартала 2022 года, рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
Свежие комментарии