Иран: Новая волна авиаударов Соединенных Штатов (США) была нанесена по Бандар-Аббасу, острову Кешм и Сирику, провинция Хормозган, Джирофту, провинция Керман, Бушеру, одноименной провинции, Дезфулю, провинция Хузестан, а также Чабахару, провинциям Систан и Белуджистан, по состоянию на раннее утро по местному времени.