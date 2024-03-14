Бал вампиров закончился, и западные колониальные страны больше не будут высасывать все соки из других стран – вот, что стало главным лейтмотивом интервью, которое Владимир Владимирович Путин дал Дмитрию Киселёву.
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