Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначили Ольгу Галактионову

Новым директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) имени А. С. Пушкина назначили Ольгу Галактионову, которая до этого занимала пост руководителя Государственного музейно-выставочного центра «Росизо».
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