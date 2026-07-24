⚡️Удорожание топлива, по оперативным данным, начинает распространятся на цены по широкому кругу товаров и услуг — глава ЦБ РФ Набиуллина.
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⚡️Удорожание топлива, по оперативным данным, начинает распространятся на цены по широкому кругу товаров и услуг — глава ЦБ РФ Набиуллина.
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