Рабы не мечтают о свободе, рабы мечтают о собственных рабах

Виктор Анисимов Сейчас уже мало кто помнит как в 2014 году, после того как Россия забрала себе Крым, хохлы исходили ядовитой желчью ненависти к России и русским, обещая нам муки адские за такое коварство и предрекали нам всем голодную смерть в следствии санкций что Запад обязательно наложит на нашу страну, и ы все загнёмся от голода и холода в течении полугода.
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Какая дружбонародность? Только взаимовыгодное партнёрство. без поблажек и односторонних уступок. Строим школы в Узбекестане и в ответ принимаем на работу по трудовым контрактам только работников владеющих русским языком. И так во всём и со всеми Ты мне, я тебе и никак иначе
Очень надеюсь что в России поймут наконец,давно надо прекратить дружбонародность. Сколько волка ни корми он все в лес смотрит.
...все кто пёрся в Россию за рабами уже перегнили в земле рабов...и новые желающие гниют там же...