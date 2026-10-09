Рабы не мечтают о свободе, рабы мечтают о собственных рабах

Виктор Анисимов Сейчас уже мало кто помнит как в 2014 году, после того как Россия забрала себе Крым, хохлы исходили ядовитой желчью ненависти к России и русским, обещая нам муки адские за такое коварство и предрекали нам всем голодную смерть в следствии санкций что Запад обязательно наложит на нашу страну, и ы все загнёмся от голода и холода в течении полугода.