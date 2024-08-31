Уильям Оррик: «Некоторые криптоактивы достойны быть названы инвестиционными контрактами»

Окружной судья из Сан-Франциско Уильям Оррик напомнил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) неоднократно утверждала: любой актив, независимо от его природы, может быть продан как инвестиционный контракт, если при этом привлекаются сторонние ресурсы под обещание будущей прибыли.
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