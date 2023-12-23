ЦИК не допустил Дунцову до участия в выборах президента России

О планах выдвинуться на пост главы государства журналистка из Ржева объявила в начале ноябряЦентризбирком отказал журналистке, бывшему депутату городской думы Ржева Екатерине Дунцовой в регистрации инициативной группы по выдвижению в президенты России.
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