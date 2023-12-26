Полковнику Волкову из-за некачественных комплексов для Крымского моста запросили 7 лет

Во Втором Западном окружном военном суде сторона обвинения в ходе прения сторон запросило семь колонии для экс-главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, который обвиняется в причастности к поставкам некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым .