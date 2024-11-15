Авиакомпания «Ямал» получит более 44 млн рублей субсидий из бюджета Петербурга

В рамках государственной финансовой поддержки воздушного транспорта Авиакомпания АО «АТК «Ямал» получит более 44,7 миллиона рублей из бюджета Петербурга в рамках государственной финансовой поддержки воздушного транспорта.
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