Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет выделил 749 824 рубля 33 копейки на подготовку проектной и сметной документации для инженерной защиты трёх своих зданий от атак беспилотников.
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