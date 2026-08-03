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Штрафы за парковку на остановках автомобилистам Владивостока будут «прилетать автоматом»

Штрафы за парковку на остановках автомобилистам Владивостока будут «прилетать автоматом»

Автоматические штрафы за парковку на остановках начали получать автомобилисты Владивостока. Новые стационарные фиксаторы на самых «популярных» остановках следят за всем нарушителями правил дорожного движения, сообщает PRIMPRESS.

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