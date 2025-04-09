Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 634 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    А что же этот Шрек молчал, когда Филя танцевал на кресте, когда "баба без комплексов " выходила на сцену практически ..."Неэстетичное пов...
  • Ант
    а ты сама то историю изучала хотя бы в школе?Выборы ничего не ...
  • Влдимир
    👍😀👍👍👍"Неэстетичное пов...

Китай отреагировал на заявление Зеленского о плененнии ВСУ китайцев во время боев в ДНР

Китай отреагировал на заявление Зеленского о плененнии ВСУ китайцев во время боев в ДНР

Китай не направлял своих военных для участия в боях на Украине. Так официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о пленении Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время боев в Донецкой народной республике (ДНР) двух китайских граждан, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх