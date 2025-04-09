Китай отреагировал на заявление Зеленского о плененнии ВСУ китайцев во время боев в ДНР

Китай не направлял своих военных для участия в боях на Украине. Так официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о пленении Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время боев в Донецкой народной республике (ДНР) двух китайских граждан, передает ТАСС.