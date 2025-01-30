ФАС проверит цены на соль и майонез

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку ценообразования на ряд продовольственных товаров, запросив данные у производителей майонеза, подсолнечного масла, маргарина и пищевой соли, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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