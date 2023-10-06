Дмитрий Артюхов провел встречу с учителями и вручил госнаграды

В День учителя состоялась встреча губернатора Ямала с преподавателями школ и колледжей. В ней приняли участие 48 лучших представителей профессии: это заслуженные педагоги, победители конкурса «Новый учитель Ямала», преподаватели, чьи ученики достигли высоких результатов в учебе, наставники и молодые педагоги, пришедшие работать в школы в этом году.