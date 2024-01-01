Цены на заправках с 1 января 2024 года

Цены на АЗС с 1 января 2024 года. Портал Avtospravochnaya.com провел новый мониторинг цен на АЗС города Набережные Челны (Татарстан) и выяснил, как менялись цены на топливо за последний месяц - с 1 декабря 2023 года по 1 января 2024 года.