Цены на заправках с 1 января 2024 года

Цены на АЗС с 1 января 2024 года. Портал Avtospravochnaya.com провел новый мониторинг цен на АЗС города Набережные Челны (Татарстан) и выяснил, как менялись цены на топливо за последний месяц - с 1 декабря 2023 года по 1 января 2024 года.
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