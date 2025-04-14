Нанопечать интеллекта: новый литограф поможет создать искусственные органы

Российские ученые разработали уникальный литограф — прибор для печати микроструктур. Это могут быть мельчайшие механические устройства, линзы или фильтры, пропускающие одни и задерживающие другие типы клеток.
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