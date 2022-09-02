Кабмин направит 10 млрд рублей на субсидирование кредитов для покупки российских самолетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает программу субсидирования процентных ставок по кредитам, оформленных лизинговыми компаниями для закупки российских самолетов с последующей передачей их авиакомпаниям.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает программу субсидирования процентных ставок по кредитам, оформленных лизинговыми компаниями для закупки российских самолетов с последующей передачей их авиакомпаниям.
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