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Кабмин направит 10 млрд рублей на субсидирование кредитов для покупки российских самолетов

Кабмин направит 10 млрд рублей на субсидирование кредитов для покупки российских самолетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает программу субсидирования процентных ставок по кредитам, оформленных лизинговыми компаниями для закупки российских самолетов с последующей передачей их авиакомпаниям.

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