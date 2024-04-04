В Новосибирске активисты требуют от фармацевта снять платок, напоминающий хиджаб

Сотрудница одной из новосибирских аптек вызывает негодование у местных активистов. Они требуют от её руководства обязать девушку снять платок, похожий на хиджаб, так как она своим видом якобы "разжигает межнациональную вражду".
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