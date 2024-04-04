Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Жуковский
    Стол,10, берг - сэр (серун , или как его там) сама очевидность , прям к гадалке не ходи , самого Будду переплюнул ......В НАТО допустили ...
  • Юрий Зубрин
    Ебанутая страна ,ебанутые извращенцы!Госдеп США "переж...
  • Юрий Зубрин
    Люди гибнут сотнями тысяч ,а этот скунс набивает карманы!Главнокомандующий...

В Новосибирске активисты требуют от фармацевта снять платок, напоминающий хиджаб

В Новосибирске активисты требуют от фармацевта снять платок, напоминающий хиджаб

Сотрудница одной из новосибирских аптек вызывает негодование у местных активистов. Они требуют от её руководства обязать девушку снять платок, похожий на хиджаб, так как она своим видом якобы "разжигает межнациональную вражду".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Leonid PlиGin
Блин! Началась погоня за ведьмами! А языковые патрули на территории России не пора вводить?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх