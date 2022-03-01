Chatham House: «Мы знаем, что будет через неделю на Украине"

Западные эксперты уверены, что очень скоро ситуация резко изменится Александр Ситников Фото: AP Photo/Emilio Morenatti/TASS Как сообщил главный интернет-ресурс евробюрократии Euronews, верхушка ЕС согласовала новый пакет санкций против России.
Западные эксперты уверены, что очень скоро ситуация резко изменится Александр Ситников Фото: AP Photo/Emilio Morenatti/TASS Как сообщил главный интернет-ресурс евробюрократии Euronews, верхушка ЕС согласовала новый пакет санкций против России.
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