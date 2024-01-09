Депутат бундестага Моосдорф выразил надежду на переговоры по Украине в 2024 году

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны состояться в 2024 году. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил высказал депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Моосдорф.
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