Слон из Бастилии: фантасмагория забытых амбиций

В самом сердце Парижа, там, где когда-то высилась неприступная тюрьма Бастилия, и где развернулась буря Великой Французской революции, долгие десятилетия возвышался загадочный гигант - колоссальный слон из гипса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии