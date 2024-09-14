Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    Единственное что хотелось бы сказать депутату Гурулёву - не мешайте МО работать, там несут службу действующие генерал..."ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ...

О деградации интеллекта масс

О деградации интеллекта масс

В погоне за кликами СМИ делают новостями ничего не значащие события, совпадающие с запросом публики, при этом полностью игнорируются противоречащие запросу публики действительно значимые данные, для получения которых требуются минимальные усилия.

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