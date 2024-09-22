Польша обвинила Россию в психологической операции в связи с наводнением «В связи с наводнением, происходящим на юго-западе Польши, мы имеем дело с информационно-психологической операцией Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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