Путаница на миллионы: Почему ошибка генерала Гурулёва стала вирусной.

Набор дополнительных фактических сведений по ставшей горячей теме электроэнергетики. Сегодня я высмеял (не буду смягчать задним числом) хайп генерал-​депутата Гурулёва в эфире ток-​шоу, где он заявил следующие, вновь цитирую: Мы же прекрасно понимаем.