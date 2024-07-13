Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путаница на миллионы: Почему ошибка генерала Гурулёва стала вирусной.

Путаница на миллионы: Почему ошибка генерала Гурулёва стала вирусной.

Набор дополнительных фактических сведений по ставшей горячей теме электроэнергетики. Сегодня я высмеял (не буду смягчать задним числом) хайп генерал-​депутата Гурулёва в эфире ток-​шоу, где он заявил следующие, вновь цитирую:   Мы же прекрасно понимаем.

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