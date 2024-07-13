Путаница на миллионы: Почему ошибка генерала Гурулёва стала вирусной.

Набор дополнительных фактических сведений по ставшей горячей теме электроэнергетики. Сегодня я высмеял (не буду смягчать задним числом) хайп генерал-депутата Гурулёва в эфире ток-шоу, где он заявил следующие, вновь цитирую: Мы же прекрасно понимаем.
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