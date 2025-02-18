Что привезти из Японии? Лучшие идеи для подарков и сувениров

Япония — это страна, полная загадок и восхитительных традиций. Для многих путешественников, впервые сталкивающихся с уникальной культурой и образом жизни этой нации, возникает вопрос о том, что привезти из Японии в подарок своим близким или самим себе.
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