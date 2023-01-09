Нэйт Макмиллан добился 750-й победы в тренерской карьере

Главный тренер «Атланты» Нэйт Макмиллан в воскресенье добился 750-й победы в карьере. «Хоукс» выиграли у «Клипперс» со счетом 112:108, это был 1409-й матч тренера в регулярных чемпионатах.
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