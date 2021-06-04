В Латвии произошли изменения в правительстве. МВД возглавил представитель ЛГБТ

В Латвии происходят изменения в правительстве: Сейм страны утвердил новых министров: министром благосостояния стал Гатис Эглитис, министром образования и науки – Анита Муйжниеце, главой МВД – Мария Голубева и министром экономики – Янис Витенбергс.