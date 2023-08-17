Челябинцы назвали наиболее удобные виды транспорта

Социологическое исследование провели в РАНХиГС.Автобус, маршрутное такси, трамвай или троллейбус? На сайте российской академии народного хозяйства и государственной службы провели опрос, тема которого затрагивает так или иначе каждого челябинца.
Социологическое исследование провели в РАНХиГС.Автобус, маршрутное такси, трамвай или троллейбус? На сайте российской академии народного хозяйства и государственной службы провели опрос, тема которого затрагивает так или иначе каждого челябинца.
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