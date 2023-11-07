В Токио признали влияние на бизнес санкций США против "Арктик СПГ 2"

Введенные Вашингтоном санкции против "Арктик СПГ 2" окажут на бизнес "определенное влияние", поэтому Токио проведет всестороннюю оценку и выработает адекватный ответ, который позволит не подрывать стабильные поставки энергии в страну.
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