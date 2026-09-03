Iran Unleashes Fresh Attack Waves On Kuwait, UAE As Trump Signals De-escalation Ahead Of Midterms Iran's retaliatory attacks on US bases and the regional countries hosting them actually continued overnight into Thursday, despite CENTCOM having on Wednesday announced the cessation of the US bombing operation.
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