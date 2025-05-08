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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Постекоглу о выходе в финал ЛЕ: «Тоттенхэм» заслужил это, горжусь командой. Мы стали более зрелыми, привыкли к трудностям – надеюсь, сможем сотворить нечто особенное»

Постекоглу о выходе в финал ЛЕ: «Тоттенхэм» заслужил это, горжусь командой. Мы стали более зрелыми, привыкли к трудностям – надеюсь, сможем сотворить нечто особенное»

В ответном полуфинальном матче «шпоры» обыграли на выезде «Буде-Глимт» (2:0, первая игра – 3:1). В финале команда встретится с «Манчестер Юнайтед» «Я очень горжусь командой.

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