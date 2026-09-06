Переправа Салехард — Лабытнанги заработает в пять утра

Паромная переправа Салехард — Лабытнанги 7 сентября возобновит работу в пять утра. Пробный рейс с пассажирами и легковыми автомобилями отправится от берега ямальской столицы, сообщил бот «Переправа ЛБТ-СХД» в мессенджере «Макс».