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Переправа Салехард — Лабытнанги заработает в пять утра

Переправа Салехард — Лабытнанги заработает в пять утра

Паромная переправа Салехард — Лабытнанги 7 сентября возобновит работу в пять утра. Пробный рейс с пассажирами и легковыми автомобилями отправится от берега ямальской столицы, сообщил бот «Переправа ЛБТ-СХД» в мессенджере «Макс».

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