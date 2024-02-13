Впервые в истории: нацпроекты позволили региону поставить рекорд в сфере жилищного строительства

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что успешная реализации национальных проектов, а вместе с ним кратное увеличение числа новых объектов социальной инфраструктуры, введение льготных ипотечных программ и принятые меры поддержки строительной отрасли послужили мощным импульсом в развитии жилищного строительства на территории Новосибирской области.