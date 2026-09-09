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Царьград

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Анастасия Приходько объяснила возврат к русскому из-за манипуляций

Анастасия Приходько объяснила возврат к русскому из-за манипуляций

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, почему снова говорит на русском. По её мнению, языковой вопрос на Украине превратился в инструмент манипуляции, что может привести к гражданскому конфликту.

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