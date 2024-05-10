Большой документальный сюжет Наданы Фридрихсон о происходящем в Армении, которую сотрясают очередные протесты.
"Армения. Последняя война".
Комментарии
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М
Мария
Пашиняна гнать в шею!
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16 час.
од
олег донсков
Умный и миролюбивый армянский народ проснись и посмотри в свое будущее глубоко своим умом. Русские люди рядом и готовы вместе работать над будущим армянской молодежи.
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16 час.
лл
лина любимцева
Храни вас Господь, ребята!! БОГ С ВАМИ!!!
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13 час.
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