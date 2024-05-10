Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Мария
    Было бы смешно, если бы не было так грустно. Была страна. Мечтала о кружевных труселях и Европе. Во что превратилась.Редкий Тарас допл...
  • Надежда
    Все, кто пошел на поводу у заокеанских бандитов останутся "с большим оранжевым носом"!))☺️Ситуация накаляет...
  • Татьяна Кибишева
    На хера нам опять это ворье, нищета и игиловцы???!!! Своих проблем мало??????????????Окончательное реш...

"Армения. Последняя война".

"Армения. Последняя война".

Большой документальный сюжет Наданы Фридрихсон о происходящем в Армении, которую сотрясают очередные протесты.

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Комментарии
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М
Мария
Пашиняна гнать в шею!
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16 час.
од
олег донсков
Умный и миролюбивый армянский народ проснись и посмотри в свое будущее глубоко своим умом. Русские люди рядом и готовы вместе работать над будущим армянской  молодежи.
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16 час.
лл
лина любимцева
Храни вас Господь, ребята!! БОГ С ВАМИ!!!
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13 час.

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