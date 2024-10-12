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Гюнтер Штайнер: «Ред Булл» – ######## болид. О, так нельзя говорить»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о неожиданном спаде «Ред Булл» в стиле Макса Ферстаппена, который использовал мат в отношении собственной машины, за что был наказан на Гран-при Сингапура.

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