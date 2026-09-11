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Аргументы и Факты

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Дрон в небе вызвал панику: Зеленский бежал из Киева от ударов

Дрон в небе вызвал панику: Зеленский бежал из Киева от ударов

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что самолёт Владимира Зеленского, летевший из Молдавии в Осло на похороны короля Харальда V, якобы едва не столкнулся с беспилотником.

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