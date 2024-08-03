Оракул по просьбе читателей. Что нас ждет в августе Как-то странно получать сообщения с просьбой рассказать о ближайшем будущем.
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Оракул по просьбе читателей. Что нас ждет в августе Как-то странно получать сообщения с просьбой рассказать о ближайшем будущем.
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