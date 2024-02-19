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  • чвсатпкьл
    (С привычных для большинства россиян дебетовых карт, куда обычно людям приходят зарплата и пенсии) что за дебил писал...С завтрашнего дня...
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Новый выходной ждет россиян?

Новый выходной ждет россиян?

Еще один официальный выходной может появиться у россиян, сообщает PRIMPRESS. Новый законопроект, который предполагает введение в стране еще однонго официального праздника, был внесен в нижнюю палату российского парламента.

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