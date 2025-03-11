Александра Захарова добивается авторских прав ее отца

+ A — Актриса Александра Захарова добивается ей авторских прав на произведения ее отца Актриса Александра Захарова, дочь известного режиссера Марка Захарова, подала кассационную жалобу на решение суда, отклонившее её требования о передаче авторских прав на спектакли, поставленные её отцом в театре «Ленком».