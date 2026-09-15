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Диетолог Джутова объяснила, почему после офисного обеда тянет поспать

Диетолог Джутова объяснила, почему после офисного обеда тянет поспать

Питание офисных сотрудников нередко оставляет желать лучшего. И со временем это может сильно повлиять на работоспособность во второй половине дня.

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