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Царьград

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ФФОМС обеспечил 31,7 млн стоматологических услуг в 2026 году

ФФОМС обеспечил 31,7 млн стоматологических услуг в 2026 году

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования сообщил, что русские граждане могут рассчитывать на первичный стоматологический осмотр, лечение кариеса и экстренную помощь в рамках ОМС.

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