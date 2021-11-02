Какие страны открыты для туристов из России в ноябре 2021: Полный список с требованиями

Сайт KP.ru составил актуальный список стран, открытых для российских туристов в ноябре 2021 года. В него вошли только те государства, которые принимают граждан РФ именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения.
Сайт KP.ru составил актуальный список стран, открытых для российских туристов в ноябре 2021 года. В него вошли только те государства, которые принимают граждан РФ именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения.
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