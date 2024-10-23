Неочевидный симптом: врач Агапкин назвал постоянный кашель возможным указанием на рак щитовидки Врач Сергей Агапкин: при хроническом кашле или покашливании будет совсем не лишним проверить состояние щитовидной железы.
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