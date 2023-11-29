В Петербурге задержан полковник юстиции Игорь Шиховцов

Утром 29 ноября, правоохранители провоели обыски в квартирах у начальника Главного Следственного Управления ГУ МВД Петербурга полковника юстиции Игоря Шиховцова, а также его подчиненной – майора юстиции Зайцевой.
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